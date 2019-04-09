NASA разрабатывает «умные жилища» для астронавнов на Луне и Марсе

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Системы смогут обеспечить астронавтов жильём на Луне, Марсе и даже за их пределами.

Поскольку NASA находится под давлением со стороны правительства, требующего доставить астронавтов на Луну и рассматривающего скорейшее исследование человеком Марса, ему нужно будет разобраться в нескольких основных деталях - например, как сохранить функционирование внеземных сред обитания, даже когда нет людей-обитателей. Для этого NASA выбрало два новых исследования, целью которых является разработка автоматизированных сред обитания. Стало известно, что оба проекта получили общее название Smart Habitats, что дословно можно перевести как «умные жилища».

Эти жилища будут адаптированы для условий Луны и Марса. но если судить по крупным вложениям от правительства, NASA позже адаптирует такие жилища и для условий далеко за пределами Марса, ведь глаз уже давным-давно положен на спутник Сатурна Титан.

Первое исследование, названное HOME, занимается разработкой автономных систем, машинного обучениЯ, роботизированного обслуживания и бортового производства для автономных и самодостаточных интеллектуальных сред обитания. Второе исследование под кодовым названием RETHi сосредоточено на умных жилищах, которые используют автономную робототехнику для адаптации и восстановления после сбоев.

Обоими исследованиями занимаются наиболее передовые команды учёных, например из Массачуссетского интистута технологий, а также около десятка команд из всех штатов. Команды разделили на две группы в соответсвтвии с узкопрофильным заданием, и каждая из них получит финансирование в размере около 15 миллионов долларов в течение пятилетнего периода.

Ожидается, что в течение года уже будут предоставлены полностью функциональные модели этих умных жилищ.