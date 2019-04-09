Пришельцы готовятся к колонизации Земли: NASA показало в горах Луны железные блокпосты шпионов с Нибиру

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В лунных горах нашли один из наблюдательных постов жителей планеты «Х». Пришельцы-шпионы следят за Землёй из портативных блокпостов и готовы напасть в любой момент, считают уфологи.

На юге видимой части светлой стороны Луны расположен кратер Тихо. Современные технологии позволили получить четкие изображения 85-километрового объекта. Так, снимки кратера были сделаны американским аппаратом LRO, работающим на орбите Луны.

При детальном рассмотрении полученных кадров уфологии отметили ряд необычных особенностей. В частности, внимание привлек центральный пик кратера, состоящий из двух скалистых выступов. Они-то и стали предметом споров: как они сохранились после удара астероида? Возможно, ответ на это даст внимательное рассмотрение пика кратера на рассвете.

Так, уфологи заметили на снимках NASA между двух скал цилиндрический объект, который не похож на камень. При увеличении видно, что объект представляет собой форму бочонка, одна часть которого уходит в поверхность луны, а на видимом торце можно рассмотреть знак. Пересечение нескольких линий очень похоже на петроглиф в форме повернутой буквы «Н». Можно было бы посчитать это дефектом съемки, но простейшая обработка фотографии конспирологов снимет все подозрения.

Помимо «бочонка», рядом можно увидеть еще несколько мелких элементов, обладающих симметричной формой. Не исключено, что это детали одного аппарата или строения. Но самой большой загадкой кратера Тихо является его ландшафт. Почву будто делит надвое нечто, находящееся под грунтом. Нечто, что не смог вскрыть даже удар астероида. По словам альтернативных исследователей, поверхность Луны скрывает нечто, неизвестное науке. Подтверждением этой гипотезы служит еще один момент – ровная окружность, которая выделяется под слоем лунной пыли. Вероятно, это малая часть инопланетного объекта, который скрыт в недрах Луны.

Споры о необычном объекте не прекращаются. Ряд уфологов считает, что этот объект – фрагмент корабля пришельцев, который потерпел крушение. Также существует мнение, что это аналог шахтного ствола, который используется для выброса излишков лунной породы существами, обитающими в недрах спутника Земли. Самые большие пессимисты уверены, что пришельцы готовятся к колонизации Земли, а объекты, которые NASA показало в горах Луны – это железные блокпосты шпионов с Нибиру.