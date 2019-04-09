Хотели разделаться до Пасхи: Нибуру атаковала Землю, а попала в Юпитер

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Перегрев атмосферы Юпитера был вызван выстрелом солнечной плазмы.

Буквально вчера учёные с помощью специального телескопа смогли обнаружить, что атмосфера Юпитера сильно нагрелась. По их мнению, это произошло из-за солнечной радиации. Однако подобных изменений ранее не наблюдалось, и атмосфера планеты прогрелась сильнее и глубже чем обычно. Подобный нагрев и химические реакции по их мнению могут говорить об изменениях на других планетах.

А вот уфологи уверены, что это дело рук Нибиру. Она хотела «разделаться» с нами до Пасхи и атаковала Землю, а попала в Юпитер.

Вероятно, пришельцы целились в Землю, но не смогли преодолеть магнитное поле нашей планеты, в результате чего попали в Юпитер.

В качестве оружия они использовали Солнце, делая это не впервые. Ранее Аннунаки уже использовали подобный метод, уничтожив жизнь на Марсе и превратив Венеру в адскую пустыню. Теперь из-за подобных нападений атмосфера Юпитера находится в перегретом состоянии.

Факт нападения подтвердил известный конспиролог Скотт Уоринг на своём сайте UfoSighthingsDaily. Он уверен, что этот случай бесспорное доказательство Нибиру и её агрессивного отношения к землянам.

Доказательством существования такого планетарного оружия является теория известного физика Фримена Дайсона. Он утверждает, что сверхразвитые цивилизации, живущие не одну сотню тысяч лет, используют для выкачки энергии из звезды гигантские космические станции. Обычно эти станции строятся вовсе вокруг звезды, копируя её сферическую форму. Существование этих «Сфер Дайсона» подтверждено научно благодаря обнаружению странного спектра радиации у звёзд, которые часто мерцают, словно из них выкачивают энергию.

За последние месяца пришельцы активизировались, и в ближайшее время стоит ждать от них новых «сюрпризов», вероятнее всего они напомнят о себе до Пасхи.