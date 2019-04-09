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Исследователи установили, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний выше у пациентов, которым диагностировали диабет в возрасте до 40 лет.

Ученые из Университета Глазго исследовали истории болезни пациентов с диабетом 2-го типа. Выяснилось, что в группу риска попадают люди, которым диагноз поставили еще в молодости. У этих пациентов выше риск смерти от сопутствующих заболеваний. Тенденцию подтвердили пациенты, у которых болезнь обнаружилась в преклонном возрасте: их риски были сопоставимы с людьми без диабета.

Авторы исследования подчеркивают, что такое положение дел обусловлено проблемами с излишним весом, которые могут наблюдаться у пациентов с диабетом 2-го типа. В частности, высок риск подобных осложнений у женщин. Кроме того, раннее развитие болезни в пять раз увеличивает риск развития сердечной недостаточности.

Шотландские ученые обследовали более 318 людей, страдающих диабетом и 1,6 миллиона человек без соответствующих заболеваний. Результаты работы доказали важность диагностики диабета у молодых людей, так как пациенты с диабетом 2-го типа чаще умирают молодыми от проблем с сердцем, вызванных избыточным весом.