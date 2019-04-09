Нибиру испугалась «Роскосмос»: Разведчики пришельцев из планеты Х появились в Москве

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Москвичи стали свидетелями НЛО. Планета Х намекает на вторжение в Россию, опасаясь созданной «Роскосмосом» программы по освоению Луны.

Российских пользователей интернета в очередной раз напугал неизвестный объект в небе. На этот раз НЛО появился ранним утром в московском небе. Снимок необычного явления был опубликован в Instagram. На фото можно увидеть круглый НЛО, который сначала был над горизонтом, а после оказался почти в зените. Некоторые российские уфологи заострили внимание на том, что именно Россия все чаще становится в центре внимания различных космических событий.

Многие конспирологи уже не сомневаются, что самая большая страна мира станет первой целью вероятной атаки инопланетян. Это связано не только с размерами государства, но и с его ближайшими планами на космос. В «Роскосмосе» планируют к середине 2019 года утвердить у правительства разработанную программу по освоению Луны. Об этом несколько недель назад сообщил лично глава организации Дмитрий Рогозин. Кроме того, Россия готовится в ближайшем будущем испытать ракеты-носители, способные совершать доставку на Марс и Юпитер. Большинство уфологов мира уверены, что между этими двумя планетами расположена некая планета Х. По мнению специалистов, она может быть всеми известной Нибиру. У поклонников тайной науки есть версия, что военные силы данной планеты имеют перевалочные базы на красной планете и спутнике Земли. Вероятнее всего, внеземная цивилизация испугалась «Роскосмос». Теперь разведчики пришельцев активно исследуют территорию России. Сначала они посетили Дальний Восток, позже переместились в Красноярск, в виде метеорита. В начале года НЛО был замечен недалеко от Санкт-Петербурга, а теперь инопланетяне появились в Москве. По мнению уфологов, минимальной атаки на Россию хватит, чтобы отбить желание изучать Вселенную у остальных.