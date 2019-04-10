Идеальная пара: Учёные рассказали, как бактерии снабжают безротого червя пищей

Сегодня, 05:00

Долгие годы, учёные пытались найти ответ на вопрос о том, как Паракатенула – маленький червь, у которого нет ни рта, ни кишки ни в чем не нуждается благодаря симбиозу с Riegeria – бактерией, которая заполняет большую часть тела червя.

Учёные привыкли достигать поставленные перед ними цели и наконец-то выяснили, и рассказали, как бактерии снабжают безротого червя пищей. Как известно, ни одно живое существо не в состоянии обходиться без еды, это заставило экспертов задуматься над тем, как же все-таки червь, обитающий на песчаном дне острова Эльбы в Средиземном море и не имеющий ни рта, ни кишечника, не чувствует недостатка в продуктах питания. Оказывается, все дело в одной симбиотической бактерии, которая обеспечивает своего хозяина всем необходимым. Данная процедура дошла до такого совершенства, что еда подается в удобных для червя порциях.

Бактерия и червь – это своеобразная идеальная пара, которая находится вместе свыше 500 миллионов лет. За эти годы симбионт сократил свой геном и сохранил лишь основные функции. Пищевые пакеты бактерий содержат в себе липиды и белки, сахара и жирные кислоты, а также витамины и ряд других веществ для снабжения энергией и биомассой. Как отметил Харальд Грубер-Водичка, выступивший в роли инициатора и руководителя исследования, такой симбиозе является единичным случаев, встречаемым наукой впервые.

Для производства биомассы, бактерии используют химическую энергию. В процессе, они превращают углекислый газ в органические соединения с энергией от сероводорода, обычного соединения в отложениях с запахом тухлых яиц. Такая органика и есть пища для червя.