«Я видел свет, он спас меня»: Умерший на 15 минут моряк поделился подробностями о загробной жизни

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Дэвид Беннет рассказал, что ощущал в момент смерти и кто вернул его к жизни, сказав: «Твоё время ещё не настало».

Бывший исследователь и главный инженер судна Aloha Дэвид Беннет во время сильнейшего шторма в 1983 году в Калифорнии умер на 15 минут. Лишь сейчас в документальном фильме моряк поделился подробностями о загробной жизни.

Во время шторма, взявшийся из неоткуда человек, толкнул Беннета в море. Упав за борт, как тряпочная кукла, он через время потерял сознание. Дэвид уверяет, что ощутил тот момент, когда наступила смерть. Но после этого пришёл момент ясности. «Я видел свет, он спас меня» говорит Дэвид Беннет.

Увидев яркий огни он направился к ним, и кто-то сказал, что его время ещё не пришло, и в жизни его ещё ждут великие дела, ни лица ни пола он не запомнил. Позже душа вернулась к телу, а коллеги сказали, что он был под водой примерно 15 минут.

По мнению медиков, умерший моряк испытал клиническую смерть. Но что тогда помогло выбраться ему из воды во время сильнейшего шторма, при том, что больше за бортом не было никого? Учёные всё же уверенны, что помогли ему высшие силы и что загробная жизнь всё же существует.