Срезать плесень недостаточно: Эксперты призвали россиян отказаться от просроченных продуктов

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Отравление – это самое оптимальное, что может произойти с человеком после употребления просроченного продукта.

Недавно, на Центральном рынке Новосибирска были зафиксированы громадные очереди. Выяснилось, что люди стояли за просроченной продукцией. Они в прямом смысле слова накинулись на продаваемые морепродукты, сыры, молочку и кондитерские изделия. Главным аргументом было то, что за немалое количество прожитых лет, а в очередях стояли люди преклонного возраста, они ни разу не пробовали ничего подобного, поскольку маленькая пенсия не позволяет.

Однако, все эти люди даже не задумываются о том, какой вред наносят своему организму. В свою очередь, эксперты в области питания и контроля качества призвали россиян отказаться от просроченных продуктов. Как показывает статистика, 30% всех заболеваний в стране, напрямую связанно с питанием, которым люди пренебрегают. Например, срезать плесень с хлеба и промыть скользкие сосиски под водой недостаточно, а готовить оладьи из прокисшего молока также нежелательно.

Эксперты зафиксировали наличие трупного яда и канцерогенов, в некоторых просроченных продуктах. Присутствие первого способно вызвать воспаление и сепсис, причиной которого является стафилококк. А канцерогены могут спровоцировать отмирание здоровых тканей и клеток.

Отсюда следует вывод, что простым отравлением человек не обходится в любом случае, но что же делать, если потребитель стал жертвой просроченной продукции не по своей воле. В первую очередь это касается обмана недобросовестными продавцами. Для решения такой проблемы, эксперты рекомендую сразу же после отравления обратить в больницу и зафиксировать произошедшее, а не пытаться помочь себе самостоятельно. Затем необходимо написать претензию в адрес продавца, прикрепив справку и результаты анализов из больницы. Если сохранился чек, то это будет дополнительным доказательством и продавцу не удастся избежать ответственности. Все перечисленные действия необходимо делать в присутствии свидетеля, только так человек сможет возместить свой ущерб, даже если он моральный.