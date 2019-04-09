У «мёртвой звезды» найден спутник Нибиру - Планета Х разрушает Землю из Млечного пути

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Обнаруженный гигантский спутник Нибиру может быть связан с происходящими на Земле землетрясениями и извержениями вулканов. Учёные выяснили местоположение Планеты Х, спутник которой может быть ещё опасней.

Знаменитый телескоп Кеплер уже много лет «охотится» за экзопланетами. Астрономы из Бразилии нашли в созвездии Лебедя космическое тело, размеры которого поражают воображение. По словам экспертов, оно в 13 раз превосходит самую большую планету Солнечной системы.

Интересно, что гигантская экзопланета вращается вокруг двойной звёздной системы KIC 10544976. Лебедь находится в северном небесном полушарии, которое является крайне интересным объектом для Кеплера. Двойная звёздная система уникальна, поскольку больше пока не найдено ни одного аналога. Она состоит из белой карликовой звезды (мертвой) и красной карликовой звезды (живой). Вокруг друг друга они вращаются очень быстро – за 0,35 дня – а вокруг них совершает обороты гигантская экзопланета.

Специалисты выдвинули предположение, что она может быть спутником Планеты Х. Не раз отмечалось, что у Нибиру есть спутник, который оказывает серьёзное влияние на Землю. Конспиролог Уильям Фредерик заявлял, что в момент, когда «некое гигантское небесное тело» становится на одну линию с Солнцем, на Земле учащаются природные катаклизмы. Возможно это «небесное тело» и есть тот самый спутник, который найден у мёртвой звезды. Таким образом, Планета Х разрушает Землю из Млечного пути.

Официальной наукой пока не доказано существование Нибиру. Но есть предположения, которые выдвигаются и астрономами, что таинственная планета возле Солнца действительно существует. Ещё больше вопросов вызывает и её предполагаемый спутник. Настолько ли велико гравитационное поле Планеты Х, что оно способно «захватить» тела, расположенные так далеко, да ещё и таких размеров. Примерное расстояние от Земли до созвездия Лебедя составляет 1640 световых лет.

Астрономы также намерены установить процесс его образования. Если новая экзопланета образовалась на основе газового облака, которое выбросил белый карлик, то она является планетой второго поколения. Новый космический объект может быть и планетой первого поколения, если он формировался одновременно с двумя звёздами миллиарды лет назад.