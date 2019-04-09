Головная боль, слабость, проблемы с ЖКТ: Диетологи рассказали о вреде популярных безуглеводных диет

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Самыми опасными диетами оказались самые известные в России Кремлёвская и Дюкана. Именно они больше всего подрывают здоровье худеющих.

В преддверии лета, когда большинство женщин хотят резко сбросить вес к сезону отпусков, диетологи рассказали о вреде популярных безуглеводных диет.

Одним из побочных действием таких диет является головная боль. Происходить это из-за того, что организм перестал получать основное «топливо» углеводы и сахар. Это пройдёт в первые 3-4 дня диеты, после того как организм привыкнет. В этот период также появится слабость.

Могут возникнуть мышечные судороги. Это происходит из-за обезвоживания организма, недостатка калия и магния. Но основная причина в резкой смене в рационе.

Ещё одним побочным действие этих диет являются проблемы с ЖКТ, могут появиться запор или диарея. А в следствии появится кожная сыпь, однако диетологи уверенны что это происходит в очень редких случаях.

Чтоб избежать подобных проблем необходимо пить не менее 11 чашек воды в день, есть овощи и орехи. Известный диетолог Кристин Киркпатрик уверенна, что диеты это крайние меры. И если в течение жизни не злоупотреблять сладким, мучным и алкоголем, есть овощи фрукты и орехи, заниматься спортом, то никакие диеты не будут нужны.

Китайские учёные провели эксперимент и выяснили, что безуглеводные диеты негативно влияют на состояние организма и могут вызывать нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, что грозит инсультом, мерцательными аритмиями и в крайних случаях остановкой сердца. Поэтому перед использованием таких диет нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.