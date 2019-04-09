И враг, и друг: Россиянам рассказали, как пережить сезон аллергии при помощи пыльцы и других методов

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Каждый третий взрослый гражданин и каждый четвертый ребенок в России болеют аллергией. Это может быть поллиноз – от 18 до 20% населения, аллергический ринит – от 7 до 12% и бронхиальная астма – от 7 до 11%.

Недавнее исследование показало, что различные сорта пыльцы могут помочь предсказать возникновение сенной лихорадки и астмы. Выходит, что пыльца – это и враг, и друг человека, поскольку именно она является виновницей многочисленных негативных симптомов у аллергиков.

В процессе эксперимента, учёные отобрали для выявления и отслеживания разных штампов пыльцы ДНК растений. Такой метод позволит лучше прогнозировать наличие аллергенной пыльцы и позволить людям, страдающим астмой, хроническим поллинозом и ринитом, более эффективно управлять своим состоянием.

Позже учёные рассказали россиянам, как пережить сезон аллергии при помощи пыльцы и других методов. Поскольку воздействие пыльцы трав значительно меняется в течение сезона аллергии, исследование может помочь страдающим от недуга людям, подготовиться к сезону сенной лихорадки, а врачам назначить более персонализированное лечение.

Те люди, которые не справляются со своей астмой, подвергаются большей вероятности припадка и вынуждены чаще других посещать отделения неотложной помощи больницы. Если же больной находится в группе риска, то ему значительно легче справиться со своей болезнью. Ученые намерены расширить исследования, чтобы создать уникальный профиль каждого вида пыльцы травы для определения наиболее вредных штаммов.

«Мы надеемся использовать полученные данные для изучения того, являются ли определенные виды травы более аллергенными, чем другие», – сообщили учёные.

В качестве профилактики заболевания в весеннее время, стоит отказаться от употребления меда, орехов, молодого картофеля, яблок, груш, злаковых продуктов, кофе и какао, а также кабачков и баклажан.