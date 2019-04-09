Планетарный инкубатор: Инопланетяне выращивают новую планету из опасного астероида - конспирологи

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Свободно перемещающийся по Солнечной системе астероид Оумуамуа в будущем станет копией Земли.

Группа ученых из Германии и Северной Ирландии пришла к выводу, что «сигарообразный» астероид Оумуамуа является основой для будущей экзопланеты. По прогнозам специалистов, подобные космические объекты свободно перемещаются во Вселенной до тех пор, пока не попадут на орбиту подходящей звезды. После этого астероиды начинают вращаться вокруг собственного «солнца», постепенно преобразовываясь в планету. При подходящих условиях, новое небесное тело может стать пригодным для живых существ. Именно по такой схеме, по мнению астрономов, в свое время образовалась Земля.

Весь научный мир с любопытством наблюдал путешествие опасного астероида Оумуамуа по Солнечной системе в конце 2017 года. Многие уфологи тогда считали, что это настоящий космический корабль, изучающий нашу галактику. Сопоставив данные немецких и британских ученых, конспирологи выдвинули собственную версию. Они предполагают, что астероид Оумуамуа является научным проектом внеземного разума. Эксперты считают, что существует некий планетарный инкубатор, при помощи которого инопланетяне выращивают новую планету. Возможно, что и наша Земля в свое время стала частью данного эксперимента. «Таких объектов, как Оумуамуа, во Вселенной может быть множество. Их трудно заметить из-за слабо-отражающей поверхности и продолговатой формы», - сообщили в NASA. Исходя из полученных данных, конспирологический вариант с выращиванием копий Земли выглядит вполне вероятным.