«Нибирическая сила»: Планета Х — спаситель человечества?

Сегодня, 05:45

Наблюдаемая последнее время повышенная активность НЛО и связь этих наблюдений с загадочной планетой Нибиру стала для уфологов сигналом о скорой встрече с инопланетянами. Что готовит нам открытие, рассказали эксперты.

По словам многих конспирологов, жители Нибиру посылают всё больше исследовательских зондов к нашей планете, причём практически не скрывая их от землян. Свидетельства контактов с НЛО замалчиваются всеми космическими агентствами стран мира, от Роскосмоса до NASA.

Причины этого вполне понятны — они пытаются избежать паники среди населения, ведь вероятная встреча с инопланетянами не сулит нам ничего хорошего. По крайней мере, так считает большинство экспертов.

Действительно, по словам известного конспиролога Захария Ситчина, встреча с Нибиру обернётся для человечества Концом Света. Путей развития такого сценария множество, от прямого столкновения до изменения орбиты Луны и последующих климатических изменений.

Впрочем, некоторые уфологи придерживаются кардинально противоположенного мнения — по их словам, повышенная активность НЛО свидетельствует лишь об уменьшении вероятности скорого Апокалипсиса — инопланетяне банально не стали бы подвергать такой опасности себя и свои корабли.

Действительно ли близок Конец света, будем надеяться, мы узнаем ещё не скоро. Возможно, правда об истинных намерениях Нибиру, как всегда, лежит между двух противоположенных теорий. Активность НЛО повысилась буквально сразу вслед за многочисленными свидетельствами скорого конца: за последние два года уже два массивных астероида, 2019 AV2 и 2018 GE3, пролетели на крайне близком расстоянии от Земли. Возможно, нибируанцы заметили предпосылки к скорой глобальной катастрофе на нашей планете и предотвратили удары, гарантированно уничтожившие нашу цивилизацию.

Активность НЛО может говорить о нежелании пришельцев наблюдать Конец света, созданный нашими же руками: накал геополитической обстановки может привести к ядерной войне, которая опять же почти гарантированно уничтожит всё человечество.

Сложно сказать, почему инопланетяне так активно беспокоятся о наших жизнях. Скорее всего, у них есть планы касательно нашего вида и жизни на Земле в целом. Как считают многие конспирологи, мы — долгосрочный генетический эксперимент пришельцев по созданию разумной жизни. Если это правда, понятно, почему они относятся к нам с такой родительской заботой.