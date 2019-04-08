Стала как новенькая: Канадцы с американцами отремонтировали МКС в открытом космосе

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Работы закончились немного раньше запланированного, хотя в процессе восстановления нормального состояния станции возникли непредвиденные сложности.

Канадец Давид Сен-Жак и американец Энн Макклейн 8 апреля 2019 года вышли в открытый космос с целью отремонтировать МКС. Изначально планировалось осуществить техническое обслуживание станции за 6,5 часов. Точно в срок управиться астронавтам удалось. Работы полностью завершились примерно в девять вечера по мск. Небольшие сложности не помешали астронавтам выполнить намеченное. Они переустановили адаптер, после чего вернулись внутрь МКС. Можно сказать, что теперь станция стала как новенькая.

В последнее время работоспособность МКС заметно ухудшилась. Поэтому в течение двух с половиной недель астронавты выходили в открытый космос трижды. Основной проблемой является замена водородных аккумуляторов. Астронавты вынуждены неоднократно выходить в космос из-за неудобного нахождения питающих батарей.

Они располагаются на внешней стороне МКС, куда не может пробраться передвижная обслуживающая система Canadarm2. Данный робототехнический комплекс находится на космической станции. Его используют для проведения ремонтных работ МКС. Однако он не всегда может помочь.