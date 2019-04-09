«Нибиру, капут!»: в небе над Германией замечено НЛО – NASA пытается расшифровать сигнал

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Нибиру по всему миру. Земляне впадают в истерику из-за приближения «неизбежного» конца.

За последние несколько дней, во многих точках мира были найдены признаки инопланетян, однако, прямой атаки, при зрительном контакте не произошло. Несколько российских городов, Норвегия, а теперь еще и Германия.

Однако «инопланетяне», увиденные в Норвегии, оказались лишь новым прототипом ракеты falcon Илона Маска.

Однако немецкие «гости» уже никак не являются новой земной ракетой, поскольку высокая скорость и хаотичность траектории, напрочь убивает все желание «оправдать» потенциальных захватчиков. Однако не понятно, что именно хотят от землян «восставшие из пепла» рептилоиды, но ждать, пока они нанесут удар первыми никто не станет. Евросоюз объявил о начале военных сборов и экстренной подготовке солдат в связи со страхом вторжения НЛО.

Сигнал, поданный с корабля пришельца, оказалось невозможно расшифровать. Не исключено, что сами ящеры, населяющие Нибиру не хотели его явно демонстрировать до поры до времени. Этому может поспособствовать ряд катаклизмов, которые могут произойти на Земле в ближайшее время.

Уже сейчас, во многих городах России, да и по всему миру, были объявлены «желтые карточки». Они означают резкое ухудшение погодных условий, потенциально опасных для здоровья.

«Нибиру, капут», - пишут взволнованные пользователи.

В крайний раз, пользователи мирового интернета смогли заснять пролетающий, очень странной формы неопознанный объект. Версии с астероидами быстро отошли на второй план, когда достаточно хороший зум на камере (приближение и отдаление) смог разглядеть странной формы космическое тело, мелькавшее часто на сияющем небе.