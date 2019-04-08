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За 60 лет на 27 мм неумолимо увеличивается уровень воды в мировом океане, что не может контролировать никто.

Таяние ледяных щитов в Гренландии и Антарктике во всем мире вызывают повышение уровня моря. Вечномёрзлые глыбы потеряли более 9 миллиардов тонн льда с 1961 года, подняв уровень воды на 27 мм. Такие данные сообщают учёные международной исследовательской группы под руководством Университета Цюриха. Крупнейшим источником были ледники на Аляске, за которыми следует таяние льда в Патагонии, в арктических регионах. Ледники в европейских Альпах, на Кавказе и в Новой Зеландии также подвергались значительной потере льда. Однако, из-за их относительно небольших ледниковых зон они играли лишь незначительную роль, когда речь заходит о повышении уровня мирового океана. Для нового исследования группа экспертов объединила гляциологические полевые наблюдения со спутниковыми измерениями.

Последние в цифровом виде измеряют поверхность Земли, предоставляя данные об изменениях толщины льда в разные моменты времени. Таким образом, исследователи смогли восстановить изменения толщины льда более 19 тыс. ледников по всему миру. Это также стало возможным благодаря обширной базе данных, собранной Всемирной службой мониторинга ледников из её всемирной сети наблюдателей, в которую исследователи добавили свои собственные спутниковые анализы. Российский климатолог подсчитал, когда растаявшие ледники Антарктики и Гренландии «поглотят» Эльбрус. Если учесть, что самая высокая точка в России это гора Эльбрус, её высота 5642 метров, а если перевести величину в мм, то значение будет выглядеть так – 5642000. При этом, если делать расчёты из увеличения уровня океана на 27 мм за 60 лет, то Эльбрус перестанет быть над водой уже через 12,5 млн лет, говорит российский климатолог.

Таким образом, глобальная потеря массы ледникового льда значительно увеличилась за последние 30 лет и в настоящее время составляет в год таит 335 млрд тонн льда. Это соответствует повышению уровня моря почти на 1 мм в год. Если темпы изменения ледниковых покровов планеты не изменятся, то вполне возможно, что российский климатолог окажется прав и уже через 12,5 млн лет Эльбрус не будет самой высокой точкой в России.