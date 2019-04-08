Илон не против: SpaceX отозвала протест по контракту между NASA и ULA

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В феврале SpaceX выступила против заключения контракта между NASA и ULA, а уже в апреле забрала свой протест.

Накануне стало известно, что Илон Маск не против заключения контракта стоимостью 148,3 миллиона долларов между NASA и ULA. Его управляющая компания SpaceX отозвала выдвинутый ранее протест по контракту, который подразумевает собой запуск ракетой-носителем ULA Atlas 5 миссии Lucy. Отправка должна произойти в следующем году.

В ходе миссии аппарат должен посетить шесть троянских астероидов на орбите Юпитера и еще один астероид в главном поясе. Рамки запуска крайне тяжелые, это связанно с сложнейшей траекторией запланированной миссии. Для запуска ракеты отведено всего лишь 20 дней.

Представители компании ULA заявили, что их предприятие способно обеспечить лучший запуск в рамках созданного графика. В свою очередь SpaceX это не понравилось, и она подала вышеупомянутый протест, поскольку утверждала, что смогла бы справиться лучше конкурента. Все дело в цене, расценки SpaceX гораздо ниже чем у ULA.

После того, как протест был оформлен и отправлен в правительственное ведомство США по закупкам, SpaceX внезапно отозвала свое заявление, не дав ни одного комментария, которые помогли бы прояснить ситуацию.