Подготовка в разгаре: Красноярский метеорит появился не случайно

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Жители Красноярска в субботу стали свидетелями кратковременного появления НЛО.

Над территорией России в 2019 году постоянно появляются неизвестные летающие объекты. Светящиеся огни над Ладожским озером, странное свечение над Архангельском и вот теперь огненная вспышка над Красноярском. Пролетающий НЛО в сумеречном городском небе зафиксировали многие камеры. Ученые сделали вывод, что это был метеорит, диаметром около трех метров. По данным специалистов он появился из ниоткуда и полностью сгорел при падении. Не все пользователи интернета согласны с этим заключением, ведь ученым удобнее всего назвать вспышку в небе падающим метеоритом.

Некоторые российские уфологи считают, что версия с метеоритом нужна для того, чтобы не вызывать лишней паники у взволнованного общества. Все и так постоянно натыкаются на новые прогнозы по гибели Земли от печальной планеты Нибиру. Один эксперт отметил, что падающие болиды такого размера можно определить заранее, а Красноярский НЛО появился не случайно. По его мнению, атмосферу планеты постоянно кто-то посещает. Данные о новых вспышках и светящихся огнях поступают из различных уголков мира почти еженедельно. Конспиролог уверен, что какая-то внеземная цивилизация исследует Землю так же, как и земляне посылают различные аппараты к другим планетам. Он видит только два объяснения событию в Красноярске: либо это мирные научные исследования Земли, либо подготовка к военному вторжению находится в самом разгаре. Стоит отметить, что метеориты для азиатской части России тоже не редкость.