Эксперты пытаются раскрыть тайны призрачных галактик без темной материи

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До недавнего времени никто не знал о существовании галактик-призраков, в которых скопление звезд крайне мало.

Узнав о том, что призрачные галактики крайне распространены во Вселенной, учёные задались вопросом, как такие космические объекты могут существовать без темной материи. Зачастую их размер больше Млечного Пути или равен ему, однако там настолько мало звёзд, что эти галактики крайне слабы. Поскольку они почти прозрачны, найти их не составляет труда, поэтому эксперты до сих пор пытаются раскрыть тайны призрачных галактик.

Как известно, большее количество из них, называют ультрадиффузионными галактиками. Они должны быть крайне богаты на чёрную материю, которая предоставляет им возможность гравитационного притяжения, дабы избежать расформирования разреженных звезд. Но недавно учёные сделали открытие еще одной галактики, в которой нет тёмной материи.

Первая галактика без темной материи была найдена в 2018 году Питером Доккумом. Она располагалась на окраине эллиптической NGC 1052 и получила название NGC 1052-DF2. Выяснилось, что масса такой галактики эквивалентна массе звёзд, что в 100 и более раз меньше массы галактики с темной материей. Вторую призрачную галактику назвали NGC 1052-DF4 – это двойник первой.

Есть предположение, что такие «призраки» – это что-то подобное большим карликам, у которых нормальное количество звезд, но по меркам карликовых галактик. Астрономы остаются в раздумьях продолжая свои исследования.