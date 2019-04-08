Как крысы бегут с Земли: NASA назвало планеты для будущей колонизации

Сегодня, 22:00

Американцы составили список планет, которые их спутник по поиску обитаемых космических тел TESS должен проверить в первую очередь.

Пока конспирологи, уфологи и любители фантастических теорий спорят с учеными о будущем Земли, специалисты NASA постепенно подыскивают в космическом пространстве планеты, на которых можно жить. Для этой цели почти год назад американцы отправили в космос специальный спутник TESS, который исследует все вероятные экзопланеты. Для того чтобы облегчить ему работу, специалисты составили каталог объектов, на которых наиболее вероятно есть жизнь. Каталог составлялся по принципу нашей Галактики. TESS должен будет исследовать объекты, находящиеся возле ярких звезд, подобных Солнцу.

В наше время трудно просто так поверить, что кто-то, как в фильме «Аватар» отправится на условную Пандору и будет воевать за ресурсы. Но ведь расскажи кому-то в 19 веке, что через сто лет люди будут летать на работу в космос, наверняка бы это вызвало смех. Ряд известных в узких кругах конспирологов считают, что NASA готовит почву для спасения от будущей гибели Земли. Известно, что крысы бегут с места катастрофы, предчувствуя беду заранее. Человек не имеет такой интуиции, но ученые, исследующие космос, могут что-то знать. Кроме версии о миграции на другую планету есть и «военный» вариант. Один исследователь загадочных наук рассказал, что с Землей ничего страшного не случится, но ресурсы все закончатся. Поэтому США, а возможно и другие страны, уже ищут планеты для будущей колонизации. В NASA миссию спутника TESS объясняют простым научным интересом. В любом случае остается только сделать самостоятельные выводы и наблюдать за поиском внеземных цивилизаций.