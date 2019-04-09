С точностью до 91%: Собаки могут распознавать болезни человека по запаху – Учёные

Сегодня, 07:00

Собаки – это лучшие друзья человека в болезни и здоровье. Не зря их выбирают в качестве поводырей для незрячих людей.

Учёные провели исследование и обнаружили, что собаки могут распознавать болезни человека по запаху. Данное открытие позволит помочь разработать новые способы для прекращения приступов. Речь идет о запахе, который выделяет человек во время судорог, а собака способна его распознать. В процессе обучения собак, исследователи сумели научить собак распознавать диабет, малярию, некоторые виды рака и некоторые заболевания почек. Самый ошеломляющий результат был с раком толстой кишки из образцов дыхания, поскольку собаки смогли определить наличие заболевания с точностью до 91%.

Пытаясь понять, как именно собаки могут помочь человеческому здоровью, учёные взяли три типа образца запаха у каждого участника исследования, собрав один тип во время припадка, другой – отдыха и третий – тренировки. Учёные завлекли 5 собак, которые ранее прошли обучение по выявлению ряда заболеваний и расстройств, а также научились подходить и стоять над целевым запахом. Все собаки были разных пород. Удивительно, но каждая из них сумела правильно определить образец судорог во всех испытаниях, занимая при этом менее 8 секунд на испытание.

Несмотря на малый размер испытания, полученные данные закладывают основу для дальнейших исследований. Одним из следующих шагов будет определение точных химических веществ, которые определяют запах припадка.