Раскол на леднике Бранта: Учёные объяснили причины образования айсберга

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Специалисты были уверены во влиянии глобального потепления, однако, исследовав историю формирования антарктического ледника, учёные пришли к выводу, что причина гигантской трещины совсем в другом.

Впервые ледник Бранта был исследован в 1915 году. Функционирующие станции, которые регулярно мониторят состояние ледника появились в 1956 году. В 80-е эксперты сообщили о появлении первой трещины. Известно, что она оставалась практически неподвижной на протяжении 35 лет. Но совсем недавно она ускорилась до 4 километров в год. В 2016 году появилась вторая гигантская трещина, которую назвали Хэллоуинской. Вектор её движения направлен на восток.

Всё идёт к тому, что трещины на леднике Бранта должны соединиться. Когда это случится, произойдёт образование айсберга, площадь которого превышает площадь Санкт-Петербурга. Она составит 1,7 тысяч квадратных километров. Специалисты отмечают, что этот айсберг станет самым большим в истории наблюдений за ледником Бранта.

Учёные объяснили, что глобальное потепление не влияет на раскол. Они полагают, что причины в появлении гигантских трещин абсолютно естественны. Оказалось, что ранее антарктический ледник уже подвергался подобным трансформациям. Дело в том, что, по мнению гляциологов, ледник нестабилен по своей природе, это и является причиной образования трещин и расколов различных масштабов. Изменение климата – действительно серьёзная проблема, однако, в данном случае раскол с ней никак не связан, утверждает профессор Хильмар Гудмундссон.