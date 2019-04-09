Пришелец раскрыл будущее Земли после «конца света»

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Ключевыми моментами в истории гуманоида стали 2028 и 2045 годы, на которые пришёлся кризис и разоблачение связи Зоны 51 в США с деньгами будущего.

Появление путешественников во времени неоднозначно воспринимают на Земле. Трудно поверить, что человек способен бывать между мирами и даже собирать артефакты. Одно дело, когда речь идёт о желающих прославиться людях, но с другой стороны есть и другие сведения от пришельцев. Путешественник во времени с 2045 года раскрыл будущее Земли после «конца света». «В этом видео я беру интервью у путешественника во времени, который утверждает, что он иностранец, а также с 2045 года. Он рассказывает о будущем и показывает нам деньги из будущего. Он также показывает нам инструменты и технологии будущего с 2045 года», - говорит автор ролика на YouTube. Главное о чём захотел и смог рассказать таинственный пришелец, стало время 2028 и 2045 годов, поскольку они будут для человечества настоящим испытанием. По его словам, у людей появится шанс общаться между собой и другими пришельцами с помощью уникальных приборов. Также он показал, как будут выглядеть деньги будущего. В 2028 году доллары будут иметь номинал 51, в честь Зоны 51, признанной самой секретной и аномальной в США. Кроме инопланетян на купюрах будет изображён Дональд Трамп.

Как правильно охарактеризовать появление Трампа в истории будущего неясно, но возможно, что есть какая-то феноменальная схожесть пришельцев с президентом США. Уфологи, ккоторые изучили видео, не отбрасывают мысль о правдивости сведений пришельца, ведь счастливый финал для Земли после всех «концов света» предрекали создатели Библии. Те, кто верит в теорию существования пришельцев не подвергают сомнению сказанное собеседником. Нет точных доказательств, что это действительно человек из будущего, но отбросить эту вероятность, также нельзя.

На данный момент, эксперты по исследованию данных о пришельцах активно изучают ситуацию и пытаются логично описать всё сказанное «пришельцем».