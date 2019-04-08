Учёные обнаружат смертельные вирусы с помощью анализа мочи комаров

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Раньше эксперты использовали слюну насекомых, чтобы выявлять опасные инфекции, но теперь они создали новые ловушки, которые позволят использовать анализ мочи и находить смертельные для человека вирусы быстрее.

Известно, что комары – это источник множества опасных вирусов, которыми они могут заразить человека и способствовать вспышке эпидемии. Среди наиболее популярных вирусов можно назвать Лихорадку Денге и Западного Нила.

Эксперты не раз отмечали, что существующий метод выявления инфекций на основе слюны не совершенен. Он требует много времени и, к тому же, слюны комары выделяют очень мало – всего 5 нанолитров – для качественного анализа на все заболевания. Именно поэтому был разработан новый метод, с помощью которого эксперты обнаружат смертельные вирусы на основе анализа мочи.

Суть ловушек заключается в следующем. В них есть большое количество углекислого газа, который привлекает насекомых. Оказавшись внутри, москиты время от времени выделяют мочу, которая концентрируется на дне. После этого специалисты собирают все выделения, которых оказывается значительно больше – до 1,5 микролитра – и проводят анализ.

Известно, что уже было испробовано 29 новых ловушек. После испытаний исследователи сообщили, что действительно смогли выявить у некоторых особей присутствие вирусов, вызывающих лихорадку Западного Нила, Денге и Чикунгунью. Такой метод позволяет выявлять инфекцию уже через 2-3 дня после её проникновения в насекомое.