Секретные базы пришельцев в Арктике влияют на климат всей Земли – теория

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Северный полюс и прилегающая Арктика, по мнению конспирологов, могут быть главной точкой изучения Земли инопланетянами.

Несколько дней назад жители арктической части Норвегии стали свидетелями необычного свечения в ночном небе. Позднее выяснилось, что NASA проводило в Арктике испытания ракет, которые позволяют изучить движение частиц в ионосфере. Но станет ли такая влиятельная организация раскрывать карты, если речь пойдет о секретных базах пришельцев? Вопрос остается открытым.

Не так давно ученая общественность выразила обеспокоенность происходящими в Арктике изменениями. Исследователи обратили внимание, как поменялась и продолжает меняться экосистема данного географического района планеты. Рост температуры воздуха провоцирует местную флору и фауну на нетипичное поведение. Арктические растения начали цвести в другое время, а из-за этого сбились биоритмы насекомых и животных. Атмосфера Арктики быстро нагревается, влияя на остальные климатические зоны. Пока ученые бросают новые силы на детальное изучение арктической погоды, уфологи советуют подумать о внеземной жизни.

Некоторые влиятельные уфологи и конспирологи давно считают Арктику, в отличие от Антарктиды, наиболее удобным местом, на котором пришельцы строят секретные базы. Более того, инопланетяне, по их мнению, ведут активное исследование Земли. В качестве эксперимента они влияют на климат нашей планеты. Возможно, это связано с выбором нового места для переселения, а может и испытания оружия нового поколения. Именно последние события с испытаниями NASA вызвали активную волну обсуждений. Сторонники конспирологии считают, что американское космическое агентство обнаружило в Арктике НЛО, который пыталось остановить секретным оружием. «Чтобы сохранить операцию в секрете, специалисты NASA прикрылись научной работой», - считает один из уфологов США.