Непобедимый грибок из уха угрожает всему человечеству – Учёные

Сегодня, 14:00

Люди со слабым иммунитетом все чаще стали подвергаться атакам различных вирусов и бактерий.

Недавно, в Сети был опубликован случай заражения пожилого мужчины в стенах бруклинского отделения медицинского комплекса Маунт-Синай. После сбора анализов выяснилось, что причиной недуга является Candida auris. Это грибок, который настойчиво продолжает распространяться по больницам нескольких американских штатов. Учёные считают его крайне опасным, поскольку он отличается высокой устойчивостью, а заражение таких грибком влечет за собой летальный исход.

Как известно, пострадавшего сразу же изолировали от окружающих, переместив в отделение интенсивной терапии, однако спасти его не удалось. Через 90 дней мужчина умер. К сожалению грибок не ушел вместе с ним, вся палата была покрыта спорами, а персонал больницы был вынужден снять часть плитки в области пола и потолка. Только так они смогли избавить от грибка.

Непобедимый грибок угрожает всему человечеству. Он представляет собой крайне-устойчивый к множеству лекарств вид грибка. Такие штаты, как Нью-Йорк, Нью-Джерси и Иллинойс, более всего страдают от Candida auris, в них было найдено свыше 587 случаев заражения.

Впервые, грибок был извлечен из уха престарелой японки в 2009 году. За последние 5 лет, он был найден в больницах и домах для инвалидов Индии, Венесуэлы, Испании, Англии, Пакистана, Южной Африки. 50% заразившихся умирают в течение 90 дней.