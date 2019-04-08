Сгорим в аду? Солнечное пятно поглотит Землю уже через 7 дней - астрономы

Сегодня, 18:00

Странные новообразования невозможно изучить из-за температуры Светила, но при малейшей вспышке на звезде – «зелёная» планета сгорит, как спичка.

Астрономы начали бить новую тревогу из-за приближения опасности для Земли. Эксперты говорят, что на восточном лимбе Солнца начинает появляться группа пятен AR 2738. При этом размер новообразования громадно велик, ведь это пятно равно в 1,7 раз превышает площадь Земли ( около 900 млн. км²). Физики-ядерщики подсчитали, что новообразование на Солнце способно повлиять на «зелёную» планету при сближении. Для этого использовали данные скорости вращения Светила и определили, что солнечное пятно поглотит Землю уже через 7 дней. На данный момент речь идёт об 11 новообразованиях, но их число стремительно увеличивается, и отследить их становится всё труднее даже со специальным оборудованием и технологиями. Можно ли говорить о перерождении Солнца трудно сказать, есть версия у экспертов об угасании и закипании Светила. Эти две версии противоположны, но обе не несут для Земли ничего хорошего. Если верить словам учёных, то Земля сильно зависит от изменений на поверхности Солнца и даже вспышки и смена температуры может катастрофически изменить климат, погоду третьей от Солнца планеты.

Если верны просчёты, то увеличение количества пятен на Светиле станут для Земли стартовым периодом перед глобальной сменой полюсов и климата. Эксперты говорят, если Солнце «затухает», то стоит ждать нового ледникового периода, но если же Светило «закипает» и продолжает нагреваться – то вывод один: «Сгорим в аду». На самом деле, трудно представить, что это возможно, но есть и другие доказательства, которые уже трудно игнорировать. Земля нагревается самостоятельно из-за влияния парникового эффекта и огромных выбросов промышленности. Отходы засоряют планету и катастрофически отражаются на экосистеме и жизни животных и растений. Антарктида неумолимо таит, а ее глыбы льда еще и отправляются в «путешествие» по океану, представляя угрозу для жителей островов и стран, расположенных на берегу. Это еще не все факторы, которые ускоряют стремительные процессы уничтожения Земли.

На данный момент, исследователи пытаются найти новые доказательства начала изменений на Солнце и из-за этого не спешат комментировать будущее Земли.