Сегодня, 11:09

В этом году начнется строительство ветки от газопровода «Сила Сибири» к космодрому «Восточный». Работы по возведению газовой магистрали планируется начать весной.

Российский космодром «Восточный», расположенный в Амурской области, для дальнейшего развития нуждается в постоянном обеспечении природным газом. Сейчас комплекс работает без данного горючего, что не позволяет расширить его инфраструктуру. Сегодня в отделении «Газпрома», отвечающем за газификацию Дальневосточного региона, анонсировали строительство трубопровода от «Силы Сибири» к промышленным площадкам космодрома «Восточный». Монтаж новой ветки начнется уже в нынешнем году.

В проекте по газификации «Восточного» будет задействовано около 60 километров газовой магистрали. Как только газ поступит на космодром, будет дан отсчет строительству новой инфраструктуры. В планах руководства значится возведение аэропорта для любых типов воздушных судов, стенда для испытаний ракеты-носителя «Иртыш» и многих других вспомогательных предприятий. Газопровод «Сила Сибири» выведет космодром «Восточный» на новый уровень. На данный момент остается не известным, сколько финансов будет потрачено на реализацию проекта.