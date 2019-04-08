Земля станет Солнцем? После глобального потепления планету ждёт плазменный дождь

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На Солнце идёт дождь из плазмы, выяснили астрономы. Теперь учёные опасаются, что Землю ждёт такая же участь, ведь два космических объекта похожи между собой не только структурой, но и происходящими явлениями.

Уже не раз специалисты обращали внимание на то, что поверхность Солнца намного холоднее, чем его внешняя атмосфера – корона. Теперь учёные выяснили, чем это объясняется. Ранее астрономы не наблюдали подобного.

Эксперт Эмили Мейсон из Католического университета Америки вплотную занялась исследованием Солнца и происходящих на нём явлениях. Ей удалось обнаружить, что оно подвержено ливням, как и Земля. По её словам, в физическом смысле никакой разницы. Отличие только в разных видах конденсатов и остываний. Плазменный дождь может продолжаться в течение нескольких десятков часов. Его физика проста. Недалеко от поверхности звезды образуются магнитные петли. У их подножия собирается и нагревается плазма. Она взлетает по петле наверх, остывает и падает на Солнце, конденсируясь. После процесс повторяется. Именно так и происходит процесс передачи тепла в корону.

Ранее учёные неоднократно указывали на сходства между Землёй и Солнцем. Не так давно были проведены анализы, указывающие на внутреннее сходство космических тел. Оказалось, что Земля образовалась из того же облака пыли и газа, что и самая яркая звезда Солнечной системы. И хоть они развиваются по разным сценариям, это не мешает существованию явлений, характерных для обоих тел.

Сейчас основное опасение учёных заключается в том, что после глобального потепления жизнь на Земле может в корне измениться. В частности, не исключено, что планета и пространство вокруг нагреются до такой степени, что на ней также можно будет наблюдать плазменный дождь, и она буквально станет Солнцем.