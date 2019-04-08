«Огни в небе!»: Высадка флота Нибиру в Мурманске попала на видео

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В ночь Благовещения необычайно яркая иллюминация над Мурманской областью, частью Норвегии и Швеции вызвана массовой высадкой флота пришельцев, уверены специалисты Дальневосточной ассоциации уфологов.

По сообщению от ряда изданий, таких как VladTime, сегодня ночью пришельцы провели массовую высадку из космоса на нашу планету. Днём ранее их флот на орбите Земли случайно попал в кадр астронавта с МКС.

Уфологи всего мира утверждали – в ночь с 7 на 8 апреля должна начаться масштабная военная акция пришельцев против землян. О результатах её начала стало известно сегодня утром.

Очевидцы со всего света присылают свидетельства массового нашествия инопланетян. Одно из них – высадка инопланетных кораблей в Мурманской области. Необычно яркие огни, сложенные в ровные геометрические узоры, появляются так же быстро, как исчезают.

«Цвета приближены к северному сиянию, но идеальная форма и синхронная смена иллюминации не позволяет отнести её к случайному природному явлению. Кроме того, в финальной стадии догорания отчётливо различим реактивный след, что говорит о присутствии двигательных летательных аппаратов, использующих неизвестную нам технологию», - комментирует событие председатель Дальневосточной ассоциации уфологов Андрей Кириенко.

Очевидно, что вчерашнее появление иноземного флота на орбите и сегодняшние «огни» - связанные события, специалисты в этом не сомневаются. Также, массовые появления инопланетных летательных средств фиксируются сегодня по всему свету, например, в Чернобыле, где, по сообщению РИА VladTime сегодня сфотографирован огромный корабль пришельцев.

«Мурманская же высадка имеет более массовый характер. Очевидно, корабли используют перспективные средства маскировки, появление огней вызвано переходом из субсветовой скорости фотонных двигателей на «земные» показатели. Науке уже известен побочный эффект от такого явления – очень яркая секундная демаскировка (огни в небе), после чего любые следы корабля опять пропадают»

Стоит отметить, вчера в ряде изданий проскочила неподтверждённая пока информация, что мировые военные службы очень оперативно отреагировали на появление сотен объектов на орбите. Так, Минобороны было приведено в повышенную боевую готовность, сверхзвуковые ракеты были нацелены на скопление объектов в космосе.

Возможно, попытка пришельцев «уйти в тень» была связана с нежеланием попасть под огонь российских «Авангардов». Тем не менее, по целому ряду свидетельств, многосотенный флот с Нибиру сейчас тайно присутствует на планете.