«Огни в небе!»: Высадка флота Нибиру в Мурманске попала на видео

В ночь Благовещения необычайно яркая иллюминация над Мурманской областью, частью Норвегии и Швеции вызвана массовой высадкой флота пришельцев, уверены специалисты Дальневосточной ассоциации уфологов.
По сообщению от ряда изданий, таких как VladTime, сегодня ночью пришельцы провели массовую высадку из космоса на нашу планету. Днём ранее их флот на орбите Земли случайно попал в кадр астронавта с МКС.
Уфологи всего мира утверждали – в ночь с 7 на 8 апреля должна начаться масштабная военная акция пришельцев против землян. О результатах её начала стало известно сегодня утром.
Очевидцы со всего света присылают свидетельства массового нашествия инопланетян. Одно из них – высадка инопланетных кораблей в Мурманской области. Необычно яркие огни, сложенные в ровные геометрические узоры, появляются так же быстро, как исчезают.
Очевидно, что вчерашнее появление иноземного флота на орбите и сегодняшние «огни» - связанные события, специалисты в этом не сомневаются. Также, массовые появления инопланетных летательных средств фиксируются сегодня по всему свету, например, в Чернобыле, где, по сообщению РИА VladTime сегодня сфотографирован огромный корабль пришельцев.
Стоит отметить, вчера в ряде изданий проскочила неподтверждённая пока информация, что мировые военные службы очень оперативно отреагировали на появление сотен объектов на орбите. Так, Минобороны было приведено в повышенную боевую готовность, сверхзвуковые ракеты были нацелены на скопление объектов в космосе.
Возможно, попытка пришельцев «уйти в тень» была связана с нежеланием попасть под огонь российских «Авангардов». Тем не менее, по целому ряду свидетельств, многосотенный флот с Нибиру сейчас тайно присутствует на планете.