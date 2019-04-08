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Космическое агентство NASA зафиксировало тепловой след корабля, траектория которого исходила из-за Марса в сторону Земли. Сам космический аппарат обнаружен не был, однако, по предварительным данным, его остановкой стала Чернобыльская Атомная Электростанция, а точнее то, что от нее осталось после аварии 1986 года.

Общественность взволнованна и возбуждена, Беларусь открыла туристические прогулки по территории ЧАЭС имени Владимира Ленина, вплоть до границы с Украиной, на которой находится часть зоны отчуждения.

Пока туристические маршруты уточняются, на территорию было отправлено несколько машин для исследования местности, чтобы обезопасить дальнейший «бизнес». Однако по оценкам иностранных специалистов, данный шаг был совершен ради обманного маневра, чтобы никто не заметил истинных целей.

Российские спецслужбы совместно с белорусскими властями выдвинули свои «авангарды» на поиск инопланетного корабля, приземлившегося на территории ЧАЭС. Поскольку такая активность могла привлечь ненужное внимание, идея с открытием туристических маршрутов смогла сыграть на руку военным.

Первоначально, был сделан снимок подлетающего к Земле объекта, но после он пропал из виду.

Несмотря на то, что сама Планета Икс смогла скрыться от земных радаров и телескопов, даже таких мощных как Hubble, инопланетный захватчик умудрился себя раскрыть тепловыми следами своего корабля. Неизвестно зачем он прибыл на Землю, там более на столь сильную энергетическую яму, где не усела еще радиоактивная пыль и радиация, однако для теоретических выяснений не остается времени.

«Не забывайте Нибиру, - пишут встревоженные представители космического агентства, - никогда не забывайте»

Белоруссия оказалась на шаг впереди, захвати сигнал спутниковых систем NASA, и передав, видимо по старой дружбе, данный России. Поисковая операция началась 8 апреля после полуночи. На территории Электростанции был зафиксирован желтый погодный уровень опасности, как на днях в Москве, что сопровождает собой усиление ветра и резкое повышение температуры воздуха, что может ознаменовать серьезную угрозу.

Если саботаж пройдет успешно, новый взрыв ЧАЭС станет в разы мощнее, растянувшись почти на весь евразийский континент.