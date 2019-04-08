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Именно эта территория в США связана с космической траекторией полёта пришельцев, которые вскоре заселят этот кусок Земли навсегда. Но какую роль играет в этой истории Илон Маск?

Учёный-отставник «Локхид Мартин» Бойд Бушман Зоны 51 раскрыл секретные данные спецслужб об НЛО. По его словам, он около 40 лет отдал изучению НЛО и много фактов о гуманоидах проверял не только в научных теориях, но и на практике. На основе изучения пришельцев учёний получил не один патент и работал с оборонными подрядчиками для Hughs Aircraft, General Dynamics, Texas Instruments и Lockheed Martin. Также имя Бушмана всплыло в громком деле об оружии Теслы. Сначала буря эмоций разразилась вокруг Илона Маска, владельцы компании, но после стало известно, что причиной стало оружие известного учёного-физика Николы Теслы. Проходила информация, что теракты 11 сентября в США и разрушение башен-близнецов было делом рук тайного сообщества «Девяти» с которым с был связан Бушман. Следовательно, все кто пытался уличить американского инженера, мечтающего о космосе в злодеяниях жутко оконфузился, и следовательно Маск в деле не был.

Имеются также интервью со старшим специалистом «Локхид Мартин» Бойдом Бушманом, признающими достоверность экспериментов Джона Хатчисона и намекающим на нечто большее в истории с терактами 11 сентября. Из сказанного следует, что часть результатов его работ и экспериментов «осела» в сейфах военных структур США и Канады. Бушман, наряду с другими, полагал, что информация о Зоне 51 может появиться именно сейчас, чтобы люди увидели сами, что там произошло. По его словам, некоторые НЛО и пришельцы находятся на базе Зоны 51 и сегодня. Он объясняет, что из космоса существует специальная траектория полета в Зону 51. Благодаря своей передовой технологии инопланетяне могут путешествовать намного быстрее, чем скорость света, и они прибывают с планеты на расстоянии 68 световых лет от Земли. Также Учёный-отставник Зоны 51 раскрыл секретные данные спецслужб об НЛО. По его словам, инопланетяне, которые будут работать на базе, будут иметь высоту около 1,5 метра и возраст до 230 лет.

Среди особенностей гуманоидов: они имеют по 5 пальцев на руках, которые на 30% длиннее человеческих и по 5 пальцев на каждой ноге, но склеенные вместе. У них будет три ребра на каждой стороне и три позвоночника. Общение будет налажено через телепатию. Именно так описал гуманоидов учёный, ориентируясь на свой 40-летний опыт работы с материалами, информацией об этих существах.

Таким образом, учёный-отставник Зоны 51 раскрыл секретные данные спецслужб об НЛО и еще раз намекнул всем, что пришельцы могут быть реальнее, чем завтрашний день.