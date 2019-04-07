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Казимир Пулавский оказался не тем, за кого себя выдавал.

Анализ ДНК показал, что польско-американский генерал, который сражался за независимость колоний, на самом деле был женщиной или интерсексуалом – человеком, появившимся на свет с признаками обеих полов. Пулавский получил известность благодаря своим воинственным качествам, проявленным в Европе и за океаном. Он выступал за независимость Польши и американских колоний в XVIII веке. Однажды Пулавского судьба свела на поле брани с русским генералиссимусом Александром Суворовым, не потерпевшим ни одного сражения за всю жизнь. Порядка двух десятилетий назад археологи нашли останки польско-американского воина с характерными женскими признаками. Ученые долго сомневались, действительно ли они принадлежат Пулавскому или произошла ошибка.

В настоящее время проведена качественная экспертиза, доказавшая, что специалисты действительно обнаружили кости польско-американского генерала. Учёные выяснили, что Пулавский и сам не знал о своей интерсексуальности, поскольку родственники с раннего возраста развили в нём мужественные черты характера путём соответствующего воспитания. Между тем не заметить отклонения в развитии достаточно сложно. В итоге получается, что генерал в те времена был таким же борцом за справедливость, как и феминистки нашего времени.

У интерсексуалов-мальчиков в период полового созревания не растут волосы на лице, у девочек такая же проблема с грудью. Каким образом Пулавский не замечал подобного несоответствия остается загадкой. Возможно, купленные олигархами учёные умышленно искажают информацию о генерале, поскольку он выступал за независимость США, а современные капиталисты хотят вернуть рабство.