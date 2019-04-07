Спасти детей от ожирения помогут простые тренировки во время беременности – исследование

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Нормальный вес матери не может гарантировать того, что метаболическое здоровье ее ребенка будет в порядке.

Учёные провели исследование на мышах, в ходе которого обнаружили пользу физических упражнений, для будущего ребенка. Оказывается, что спасти детей от ожирения помогут простые тренировки во время беременности, в процессе которых повышается уровень бурого жира.

Вне зависимости от того, страдает будущая мать от ожирения или диабета, ей необходимо регулярно заниматься умеренным спортом в процессе вынашивания ребенка. По словам экспертов, это крайне положительно сказывается на метаболическом здоровье детей.

Вывод последовал после того, как ученые провели анализ состояния потомства мышей, родительницы которых выполняли 60-минутные умеренные нагрузки во время беременности. Контрольную группу составило потомство от мышей, которые не занимались спортом.

У спортивных мышей наблюдался высокий уровень белков и повышенная температура тела. Это говорит о том, что коричневая жировая ткань, превращающая жир и сахар в тепло, была более эффективной. Именно данный фактор помог предотвратить ожирение и повысить метаболические процессы.

Одного исследования недостаточно и учёные планируют провести ряд дополнительных, которые позволят им лучше понять биологические механизмы, отвечающие за улучшение метаболического здоровья у потомства матерей, которые выполняли простые тренировки во время беременности.