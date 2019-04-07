Астероид уже в пути: Названа точная дата конца света 2019 – эксперт

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Причиной Апокалипсиса станет космический объект 2019 FV, именно сегодня он пронёсся мимо Земли, но первое и последнее столкновение состоится уже этим летом, говорят эксперты NASA.

Астероид 2019 FV накануне едва не стал причиной Апокалипсиса на Земле. Примечательно, что об опасности люди узнали спустя сутки и информация по событию до сих пор зашифрована. Дело в том, что NASA зафиксировало опасный момент сближения с Землёй астероида, со скоростью 17 246 миль в час. Это по космическим меркам супер быстро, ведь во время своего тесного пролёта около Земли астероид 2019 FV путешествовал в космосе со скоростью, в 22 раза превышающей скорость звука. Согласно трекерам астероидов в Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене, Калифорния, космическая скала не долетела до Земли на 3,5 миллиона миль. Пролетая через космос на его орбитальном пути вокруг Солнца - тот, который иногда проходит через угол Солнечной системы - астероид 2019 FV находился только в пределах 0,0384 астрономических единиц (AU) Земли.

Эти данные о возможном наступлении «судного дня» по-тихому эксперты NASA замолчали. А причина? Естественно, можно всё свалить на уфологов, если им дать хлеб и намёк, то Земля уже была бы в списках на Апокалипсис, но с другой стороны всё население Земли держали в неведении. Чтобы лучше понять, как близко космическая скала прижалась к «зелёной» планете, стоит понять, что расстояние от 2019 FV до Земли было в 15 раз больше, нежели от Земли до Луны. Как объясняет NASA, ничего критичного не произошло.

«Обратите внимание, что астрономически« близкий »проход может быть очень далек в человеческом плане: миллионы или даже десятки миллионов километров», - отмечает космическое агентство.

Согласно оценке размера, опубликованной Центром исследований околоземных объектов НАСА (CNEOS), 2019 FV, как полагают, измеряет где-то между 144,4 футами и 324,8 футами в диаметре. Хотя это, возможно, и не очень большая скала - она бледнеет по сравнению с «бегемотом» шириной 1115 футов, который пролетел мимо Земли на прошлой неделе, как сообщал в то время Inquisitr. 2019 FV по-прежнему как минимум в 2,2 раза больше, чем Челябинский метеорит, который взорвался в атмосфере Земли над Россией в 2013 году. Несмотря на то, что он был относительно небольшим - его ширина составляла всего 66 футов, - болид повредил более 7200 зданий и ранил почти 1500 человек. 26 марта 2013 года космическая скала пролетела в пределах 7,1 миллиона миль от поверхности планеты - или вдвое больше, чем сегодня.

Данные JPL показывают, что 2019 FV пролетит мимо Земли уже этим летом. Не смотря на предварительные расчёты NASA, уфологи предвидят апокалиптический финал. Астероид уже в пути и вновь он коснётся пространства Земли уже 22 августа. Именно таким образом, названа точная дата конца света 2019, говорит эксперт по космическим явлениям.

Таким образом, эксперты не верят в слова NASA и предсказывают новую дату конца света, который состоится уже этим летом.