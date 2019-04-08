«Нибиру не виновна»: Планета Икс пережила свою звезду 5 млрд лет назад – в Москве объявлен жёлтый уровень опасности

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Учёные NASA смогли определить исходную точку, где когда-то находилась планет Нибиру. «Инопланетный захватчик» проделал путь в 420 световых лет, чтобы «украсть» земное Солнце, по сообщению портала MNN.

Экологическое состояние Земли ухудшается с каждым днем. В ряде мировых городов, в том числе и в столице России, в Москве, была объявлена желтая тревога в связи с ухудшением погодных условий на 8 апреля. Желтый уровень опасности – «потенциально опасная погода». Ожидается усиление ветра и резкое повышение температуры воздуха, а также увеличения атмосферного давления.

Все дело в том, что Планета Икс, потерявшая свое светило около 5 миллиардов лет назад, проделала такой долгий путь в поисках «первородного огня», коим и оказалось наше светило. Выкачивая энергию из водородо-гелиевого шара, тепловая энергия, в том числе и солнечные ветра, проходят мимо Земли, из-за чего и увеличивается температура воздуха, лишь местами, из-за серьёзно увеличенной скорости ветра, однако вскоре это ожидает всю Голубую планету. Спустя несколько дней, желтая тревога вырастит до красной, что означает катастрофические последствия для Землян.

Подобные погодные условия знаменуют конец света. Причем в прямом и в переносном смысле, поскольку населению планеты Нибиру жизненно необходима солнечная энергия, которую они по всей видимости научились собирать и концентрировать.

На сколько известно ученым космического агентства NASA, «Нибиру не виновата» в том, что происходит. около 5 миллиардов лет назад на расстоянии чуть более 400 световых лет, звезда, вокруг которой и вращалась Планета Икс, закончила свой путь, взорвавшись, высвобождая огромный поток энергии. Видимо, часть этой энергии нибируанцы смогли сконцентрировать для обеспечения жизнедеятельности. Однако ударная волна взрыва, по сути, отбросила Нибиру по траектории, по которой она и идет. От того люди и станут вскоре свидетелями планетарных катастроф.