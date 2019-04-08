«Лишь игрушка для марсиан»: NASA отправит «вертолётик» на Марс – чем это чревато?

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В 2020 году NASA отправит «игрушку» инопланетянам. Эксперты остались при мнении, что ничем хорошим это кончиться не может.

На протяжении последних лет NASA отправило на Марс несколько марсоходов, ландеров и орбитальных аппаратов. Американское космическое агентство планирует отправить полностью автономный миниатюрный испытательный вертолет с марсоходом Mars 2020, запуск которого запланирован на июль 2020 года. Устройство будет называться "marscopter", а весом будет едва достигать четырех фунтов. Сейчас в лабораториях идет активное обсуждение и продвижение данной идеи.

Естественно, данное заявление вызвало бурную реакцию учёной общественности. По данным некоторых из них, задумка вполне выполнима и действительно может передать нужную для Земли информацию, однако некоторые данные могут быть шоком для исследователей. Другие же учёные утверждают, что задумка невыполнима из-за недостатка информации об атмосфере Марса. «Вертолётик» может попросту сносить ветром при попытке подняться в воздух. На то влияют «местные» погодные условия, ведь марсоходы оснащены достаточно большим весом в отличие от нового аппарата.

Концепция художника Rover, который будет транспортировать вертолет на Марс

«Лишь игрушка для марсиан», - утверждает часть исследователей.

Однако выделился из всех хоть и маленький, но значимый процент исследователей. Последние установили, что фотографии Марсиан могут шокировать землян, а, что более вероятно, контакт даже не дойдет до Земли. Существа, которые обнаружат инопланетную маленькую «игрушку», вероятно, напросто сломают и уничтожат разработку. Марсоходы же остаются жить лишь по одной причине – они увесистые и просто так «убрать» их вряд ли получится. Задумка является очень интересной для космических разработок, однако стоит учесть для возможные неудобства и чем это может быть чревато, чтобы эксперимент действительно удался.