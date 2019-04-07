Илон Маск против Японии: Стало известно, кто быстрее покорит космос

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Илон Маск показал испытания космического аппарата Starhopper, с помощью которого он надеется покорить космос. Однако изобретатели из Японии не отстают, и теперь вопрос, кто станет лидером в этой сфере, стоит очень остро.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency) представило миру новую разработку. Это двигатель, который предназначен для работы в космосе. Данное изобретение может уверенно стать против разработок американского изобретателя. Он очень компактный – чуть больше 3 см в диаметре и весом 25 граммов. Однако двигатель способен работать с КПД не менее 80 %. По словам создателей, он может пригодиться и на Земле, но конечная цель – функционирование на поверхностях Луны и Марса.

В то же время стало известно, что Илон Маск, основатель компании SpaceX выложил в сеть ролик, на котором видны испытания нового космического аппарата. Он отметил, что очень доволен разработкой, а все запланированные испытания прошли успешно. Изобретатель намерен создать на основе Starhopper ракету, которая будет способна преодолевать огромные расстояния. Это должно, по его словам, сделать возможными регулярные космические путешествия для научных исследований и не только.

В настоящий момент очень сложно сказать, кто быстрее вырвется вперёд. Не только США и Япония активно развивают космическое направление. Важные достижения демонстрируют и такие страны, как Китай и Россия. Однако аналитики отмечают, что SpaceX уже очень давно и целенаправленно движется в направлении космоса. По словам экспертов, компания имеет отличную базу, чтобы стать лидером. Тем не менее, ресурсы и возможности конкурентов, особенно Японии, не стоит недооценивать.