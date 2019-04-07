Вулкан ужаснее астероида: В NASA рассказали, от чего вымрет человечество

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По данным ведомства, извержение катастрофического супервулкана может повлечь за собой страшные последствия для всего человечества.

По окончанию эксперимента, ученые заключили, что вулкан ужаснее астероида. Причиной вывода послужили данные о частых супервулканических извержениях, которые происходят удары больших астероидов вдвое. Однако вред, наносимый Земле, имеет аналогичный катастрофический эффект. После этого, в NASA рассказали, от чего вымрет человечество.

Еще недавно, супервулканические извержения происходили в 2 раза реже, чем столкновениях с астероидами, диаметр которых превосходит 2 км. Во время извержения такого вулкана, происходит глобальный выброс материала в атмосферу – более 1000 км3.

Например, супервулкан Йеллоустонская кальдера извергался 60 и 120 лет назад, но это не значит, что извержение произойдет в обязательном порядке, в настоящее время. Однако, если это случится, то наступит «вулканическая зима». В результате, количество вулканической породы может сильно превысить норму, а люди живущие на другом континенте вовсе не защищены от такого происшествия.

Зачастую, за несколько недель до извержения, вулкан подает предупреждающие знаки. Как объяснил американский координатор Джон Айхельбергер: «Возрастающая магма вызывает разрушение твердой породы, посылая сигналы землетрясения».

На сегодняшний день в мире существует современная технология охлаждения магмы до ее извержения, ее стоимость составляет 3 миллиарда долларов.