Перец чили замедляет развитие рака легких - учёные

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Плоды кустарника благодаря капсаицину защищают людей от онкологии.

Перец чили замедляет развитие рака легких с помощью своего пряного состава. Это удалось доказать ученым из Университета Маршалла опытным путем. Они провели эксперимент с мышами. Оказывается, красный перец успешно борется с первой стадией метастатического процесса, когда, казалось бы, уже нет надежды на положительный исход. Выяснилось, что растение замедляет развитие рака без побочных эффектов. У мышей с метастазами, к которым применили терапию капсаицином, обнаружили улучшения. Их же собратья, оставшиеся без адекватного лечения, умерли на порядок раньше. В связи с открывшимися свойствами перца чили, входящий в его состав капасаицин собираются использовать в сочетании с другими химиотерапевтическими методами для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Показательно, что плоды кустарника оказывают пользу в довольно запущенных стадиях, кода уже появились метастазы. Традиционная медицина обычно в таких случаях делает пессимистичные прогнозы. Если ученым удастся создать связку перца чили с другими лекарствами от рака, то, вполне возможно, люди наконец одолеют это серьезное заболевание в обозримом будущем.