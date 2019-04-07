Мясо на рыбу: Минздрав рассказал о правилах правильного питания и дал ряд полезных советов

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Такие факторы, как: образ жизни, питание, вредные привычки и условия работы, оказывают 50% влияния на физическое здоровье человека.

В связи с тем, что 7 преля отмечается ежегодный день здоровья, Минздрав России рассказал о правилах правильного питания и дал ряд полезных советов, которые помогут гражданам привести свое здоровье в порядок.

По словам службы, придерживаться правил здорового питания вовсе не сложно. Первостепенно необходимо заменить красное мясо на рыбу. Во-вторых, постараться съедать не более, чем 3 яичных желтка в неделю. В-третьих, полностью отказать от употребления майонеза, заменив его растительным маслом. В-четвертых, включить в ежедневный рацион питания, как минимум 500 грамм овощей и фруктов.

Если соблюдать перечисленные правила, то можно добиться улучшения здоровья, а, следовательно, и увеличить продолжительность жизни. Кроме рыбы, красное мясо могут заменить различные бобовые и мясо птицы.

Если говорить о советах, то Минздрав рекомендует заменить сахар медом или джемом домашнего приготовления, а сухофрукты послужат отличной заменой конфетам. Стоит избегать одноразового приема пищи, так как это способствует ожирению. Также не стоит забывать об умеренной физической нагрузки, без которой эффект от правильного питания не будет полноценным. Достаточно уделять по одному часу ежедневно или по 2,5 часа в неделю для взрослых и результат не заставит себя ждать.