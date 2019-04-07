Трансгендеры рискуют больше: Учёные выяснили, от чего зависит риск сердечного приступа

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Вероятность наступления сердечного приступа у женщин-трансгендеров в 4 раза выше, а у мужчин-трансгендеров - в 2 раза выше, чем у тех, чья гендерная идентичность совпадает с зарегистрированной при рождении.

Исследование было проведено и представлено Американской кардиологической ассоциацией на научной сессии в Арлингтоне, штат Вирджиния. Доктор Тран Нгуен отметил, что тема исследования довольно новая, поскольку трансгендерность не рассматривалось ранее как фактор, способный увеличивать риск наступления сердечного приступа.

Учёные выяснили, от чего зависит риск сердечно-сосудистых заболеваний. Отмечается, что список состоит не только из несовпадения биологического пола и гендерной идентичности. Не только трансгендеры рискуют больше, но и те, для кого характерны бедность, курение и депрессия.

Институт Уильямса в Школе права (UCLA) несколько лет назад провёл опрос, результаты которого показали, что около 1,4 миллиона американцев считают себя трансгендерами. Исследование охватило данные с 2014 по 2017 годы. У респондентов спрашивали, считают ли они себя трансгендерами, и был ли у них когда-нибудь сердечный приступ.

Многие специалисты отмечают, что результаты научной работы нельзя считать полностью достоверными. Не было исследовано, риск сердечного приступа повышался после проведения операции по смене пола или ещё до неё, была ли вообще проведена такая операция, а также проводилась ли гормональная терапия. Кроме того, по словам доктора Пола Чана, кардиолога и профессора Медицинского факультета Университета Миссури-Канзас-Сити, важным является период времени, в течение которого человек идентифицировал себя как трансгендер. Он уверен, что ещё предстоит множество исследований в данной области. Но важным, по мнению экспертов, является и то, что пациенты должны говорить об этом открыто, чтобы врачи учитывали данный фактор и могли корректировать лечение сердечного приступа.