Антарктида во власти пришельцев: На материке найден секретный передатчик инопланетян

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Секретная база, где происходит контакт с пришельцами, расположена под толщей льда. Некоторые утверждают, что на материке внеземные цивилизации управляют людьми, чтобы предотвратить глобальные конфликты и катастрофы.

О том, что в Антарктиде находятся свидетельства существования пришельцев, говорили уже не один раз. Причём данную позицию поддерживают не только уфологи, но и также бывшие военные и даже некоторые представители официальной науки. Известный уфолог Линда Моултон Хоу опубликовала в сети небольшой фильм, где рассказывает о том, что Антарктида уже давно находится во власти пришельцев.

Более того, на материке расположена база, которая занимает примерно 62 акра земли. Она тщательно скрыта под толщей льда, но свидетельства её существования можно обнаружить по странным постройкам, которые фиксируют спутники.

Кроме того, один из операторов Корпуса морской пехоты США отметил, что в Антарктиде связь с инопланетянами осуществляют многие страны, в том числе США и Россия через специальный секретный передатчик. Именно он и был найден в ходе исследования материка.

Военные уверены, что Антарктида выбрана внеземными цивилизациями неслучайно. Ведь материк абсолютно безлюден. Это позволяет пришельцам открыто существовать и проводить свои исследования.

Военные не раскрывают, в чём заключается работа, которую проводят люди совместно с пришельцами. Однако он уверен, что есть все основания полагать о секретных разработках новых технологий, ещё неизвестных жителям Земли.