Долой сердечно-сосудистые заболевания: Учёные назвали полезное количество отжиманий для человека

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Отжимания от пола – это отличный способ предотвратить развитие самых страшных недугов для человека. Все зависит от интенсивности выполнения упражнений.

Ученые из Гарварда назвали полезное количество отжиманий для человека. Данное упражнение позволит отправить долой сердечно-сосудистые заболевания. Ученые утверждают, что каждый человек может самостоятельно проверить свой организм.

Специалисты провели исследование, в ходе которого провели анализ данных о физической нагрузке 1104 мужчин. Также ученые проверили состояние здоровья подопытных, которые являлись сотрудниками пожарной службы в Индиане. Исследование длилось на протяжении 10 лет. За это время мужчины регулярно проходили тесты по физкультуре, что было неотъемлемой частью их работы, а также проходили медосмотры.

Последние опыты и проверка собранных данных произошли в 2018 году, после чего, руководители исследования, поделились информацией со СМИ.

Выяснилось, что мужчины, делающие свыше 40 отжиманий, по сравнению с теми, кто делал не более 10 упражнений, на 96% меньше подвержены риску возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В свою очередь, у тех, кто делал 20-30 полуотжиманий, наблюдалось снижение риска на 75%. Главное условие – это интенсивность, отжимания должны выполняться за 1 минуту.

Данное упражнение способно укрепить мышцы рук, груди и спины, а также развить выносливость.