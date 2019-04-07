«20 000 способов умереть»: Множество астероидов может обрушиться на Землю – NASA

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Нибиру не нужна, чтобы повергнуть планету в кромешный хаос, уверены специалисты ведущего аэрокосмического агентства. Спецы из NASA регулярно отслеживают десятки тысяч небесных тел, потенциально опасных для Земли – и их число растёт.

Горе от ума – так уж повелось. И дело не в модных выражениях классиков, дело в информированности человека. Чем больше люди знают о Вселенной – тем больше число возможных угроз, которые могут поджидать нашу планету.

Количество космических угроз растёт вместе с тем, как растут знания о космосе – это прямая взаимосвязь. Желая быть «впереди планеты всей», специальное подразделение NASA регулярно ведёт наблюдения за потенциально опасными для Земли астероидами.

На данный момент около 20 000 космических глыб имеют статус потенциально опасных (то есть, имеющих шанс «грохнуться» на Землю). Несмотря на то, что наблюдаемые небесные тела не превышают километрового «диаметра», угрозу могут представлять метеориты и куда меньших размеров.

Так, в конце прошлого года над Баренцевым морем взорвался 10-метровый метеорит, сила взрыва равнялась 10 «Хиросимам». Надо понимать, что, достигнув поверхности Земли, такой камушек способен стереть с лица планеты какой-нибудь Нью-Йорк (агломерация насчитывает 20 млн жителей).

Возникает вопрос – а если астероид будет не на десятки, а сотни метров? А если таких астероидов будет несколько? «Ядерная бомбёжка» из космоса может посеять на Земле панику, уничтожить несколько крупных городов, поднять огромные цунами и на многие годы изменить климат на планете.

Известно, что для уничтожения большей части жизни на Земле вполне хватит камушка в каких-нибудь 10 километров, сродни тому, что «сравнял в труху» динозавров и повлёк Великое оледенение. Такой метеорит поднимет облако пыли, которое на несколько лет закроет Солнце, из-за чего большинство растений погибнет. Кроме того, 100-метровые цунами и землетрясения устроят большей части человечества «ад на Земле».

Не благо, но такие астероиды во Вселенной есть. Пока же NASA отслеживает тела в относительной близости от планеты – они поменьше, но также опасны.

Вспоминая мифы и легенды о Нибиру, якобы угрожающей Земле, хочется в очередной раз напомнить – реальность может быть страшнее любых предположений. Пока же остаётся понадеяться, что предположения NASA, пугающего землян, не сбудутся – ни одно из 20 000.