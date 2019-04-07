«Одно лечит, другое калечит»: Новое лекарство от перхоти вызывает внутренние кровотечения и половую дисфункцию

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Российские медики бьют тревогу. В сети, словно вирус, распространяется рецепт «народного лечения» против перхоти, которые может привести к по-настоящему критическим последствиям для здоровья и летальному исходу.

Народная медицина не стоит на месте, совершенствуя способы «лечения». Но если раньше, люди пользовавшиеся этими рецептами вредили себе тем, что забывали про настоящее лечение, то сейчас это откровенное вредительство своему здоровью.

Рецепт, описанный на одном из популярных форумов, предлагает использовать размельченные таблетки антибиотика «Нистанин». Само по себе лекарственное средство используется для профилактики и лечения кандидоза (вагинальная и желудочная молочница), однако имеется множество противопоказаний для людей, страдающих заболеваниями почек, печени и желудочно-кишечного тракта.

Как гласит народная мудрость, «одно лечит, другое калечит», но это средство при таком применении попросту может убить.

В «рецепте» предлагается растереть 10 таблеток Нистанина, что является высокой дозой даже при генерализованном кандидозе, с сухим пробником шампуня, который сам по себе вредит коже головы, вызывая перхоть, по данным журнала ELLE, а после размешать все с настоящим шампунем.

Таблетки против кандидоза не помогают против «отрубей», проще говоря — это разные виды грибков.

Проблема в том, что для наружного покрытия используется мазь, где концентрация активного вещества гораздо ниже. Таблетки и свечи не подходят для этой проблемы, разрушая слизистую печени и ЖКТ, что влечет за собой внутренние кровотечения. Страдающие язвой люди могут довести себя до летального исхода.

Так же, при долгом применении этого «лекарства» на кожу головы, это может вызывать временную половую дисфункцию из-за гормонов, предназначенных для снижения активности вещества при пероральном приеме.

«Народная медицина — это когда люди, в среднем живущие 70 лет, используют рецепты людей, в среднем живущих 30 лет», - рассуждают медицинские работники, пытаясь обратить внимание на серьезной проблемы.

Ведь это не единственный случай, когда использую подручные фармакологические средства, человек смог возомнить себя врачом и, что самое страшное, убедить в этом других.