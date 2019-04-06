Съел и ожирел: Даже мороженое для веганов не приносит пользу организму

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За лакомство люди расплачиваются собственным здоровьем и внешним видом.

Эксперты изучили разные сорта самого популярного десерта в США – мороженого. Они проверили много разновидностей сладкого лакомства и сделали неутешительный вывод: продукт ни при каких обстоятельствах нельзя назвать здоровым. Даже мороженое для веганов, основу которого составляет не молоко, а фрукты, не приносит пользу организму. В связи с неприятными результатами исследования диетологи придумали слоган, символизирующий данное кушанье: «Съел и ожирел». Все рассказы о малокалорийном мороженом – это байки для простачков. Просто предприниматели придумывают разные истории, чтобы усыпить бдительность потенциальных покупателей. Основной целью бизнесменов является доход. Никто не думает о здоровье людей, все гонятся за большой прибылью.

В результате тестирования оказалось, что нет ни одного полезного сорта мороженого. Все они в большей или меньшей степени вредят организму. Мороженое для веганов ничем не лучше обычного. Да, там действительно меньшее содержание жиров, но всё равно – речь идёт о достаточно вредном продукте. Это же касается и низкокалорийного мороженого. Как правило люди съедают больше такого лакомства, а в итоге получают лишние килограммы и проблемы со здоровьем. Ведь ожирение влечёт за собой заболевания сердечно-сосудистой системы и прочие недуги.

Никто не говорит о полном отказе от мороженого. Летом в сильную жару оно очень поможет охладиться, но не стоит забывать о нормах. Если переусердствовать с приемом мороженого, то могут возникнуть проблемы с фигурой. Во всём нужно знать меру и тогда не возникнет особых проблем.