Человечество спасено: Посланники из пятого измерения прилетели на Землю

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Очевидцы сняли на камеру световой энергетический шар в небе над Словакией, назвав его «корпускулярный» корабль.

В Сети появилось видео, на котором показан странный объект. Автор ролика пишет, что ему повстречались на пути посланники из пятого измерения. Они якобы прилетели на Землю провозгласить новую эру. Похоже человечество спасено, поскольку пятое измерение – это пространство, где люди объединяются с божественной природой. Скорее всего посланники появились на Голубой планете, так как жители Земли должны пройти новый этап – трансформацию мышления. Автор видео говорит, что зафиксированный на камеру корабль перемещался быстрее скорости света. Это позволило ему достичь другого измерения. Напомним, корпускулярность – это особая форма материи, посредством которой взаимодействуют заряженные частицы в электромагнитном поле. То есть, относя корабль к этой категории, автор ролика намекал на положения квантовой физики.

Предполагается, НЛО за счёт неимоверной скорости, способен приблизиться к людям незаметно. Именно поэтому человечество до сих пор не вышло на контакт с пришельцами. Просто инопланетяне не хотят общаться с людьми и в их власти не показываться, но при этом периодически посещать Землю. Зафиксированный корабль посланников из пятого измерения может ознаменовать грандиозные изменения, которые произойдут с нашей планетой в скором времени.

«Корпускулярный» аппарат обнаружили не только в Словакии, но еще и в США. Подобный НЛО видели в Нью-Йорке, причем не менее 35 тысяч человек. Пятое измерение – это довольно интересное пространство, но не стоит забывать, оно заменит людям физическую сущность. То есть человечество потеряет телесную оболочку и превратиться в «святой» дух.