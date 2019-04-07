Критические 1,3°C: Глобальное потепление навсегда изменило сроки цветения деревьев

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Пиковое цветение растений наступает все раньше. Привычная смена времен года осталась в прошлом. Людям нужен новый календарь.

Возле мемориала Джефферсона, вокруг озера Tidal Basin цветение сакуры достигло своего пика. Несмотря на довольно прохладный март, Национальная служба погоды США объявила в понедельник, что 70% сакуры Ёсино уже в цвету. Растения, насекомые и животные первыми откликнулись на изменение привычного цикла. Исследователи считают, что глобальное потепление навсегда изменило сроки цветения деревьев. Пока сакура зацветает на неделю раньше, чем сто лет назад, но через некоторое время они будут увести в конце зимы.

Вероятно, время проведения Национального фестиваля цветения сакуры, который начинается 20 марта и длится до 14 апреля придется вскоре изменить, если вишни будут цвести в конце феврали, как и привычный календарь, который больше не соответствует сезонным изменениям. Критичным для смещения времен года оказались всего 1,3°C. Ровно на столько повысилась температура за последние сто лет. Экологи предупреждают, что до 2030 года температура воздуха может подняться еще 0,6 градусов, а к 2050 на 2.

Согласно данным исследователей Вашингтонского университета, продолжительность цветения вишни также изменится. Из-за перепадов температур, вместо 10 дней, сакура может цвести гораздо меньше. Эти сроки критические для деревьев. Времени будет недостаточно для полноценного формирования цветков и их опыления, что неизбежно приведет к снижению урожайности в этом регионе США.

Глобальные изменения ждут фермеров по всему миру. Смещение Гольфстрима, который вслед за Северным магнитным полюсом, отдаляется от Гренландии, сделает климат в Европе более холодным с резкими перепадами сезонных температур, поэтому уже в ближайшие годы селекционеры должны позаботиться о выведении растений, более устойчивых к морозам.