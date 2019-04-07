Пока не стало поздно: ТОП-5 привычек помогут справиться россиянам с детским ожирением

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43 миллиона детей во всем мире страдают от болезней, связанных с избыточным весом, потому что их перекармливали родители, заявляют медики.

Нормальный здоровый ребенок хотя бы раз в день должен быть чуточку голоден и вымотан от физических активностей, желательно на свежем воздухе. В противном случае, по данным врачей из ВОЗ, уже в ближайшее десятилетие России грозит эпидемия детского ожирения.

Основная причина детского ожирения – жирная пища, которая не успевает нормально усваиваться из-за малоподвижного образа жизни детей. Если лишний вес уже есть, то проблему надо решать немедленно, пока не стало поздно. Чем дольше ее откладывать, тем труднее ее будет решить, а последствия могут дать о себе знать во взрослой жизни в виде целого букета болезней.

Эксперты назвали ТОП-5 привычек, которые помогут россиянам справиться с детским ожирением.

Первое. Конфету надо заменить фруктами или овощами. Они прекрасно подходят для перекуса, укрепляют иммунитет и нормализуют пищеварение.

Второе. Сокращайте время, которое ребенок проводит со смартфонами, планшетами и компьютерами. Делать это лучше постепенно, заполняя освободившееся время прогулками на свежем воздухе и занятием спортом. Идеально, если ребенок потратит на физические активности не менее часа каждый день.

Третье. Исключите из рациона ребенка сладкие напитки. Замените их некрепким чаем, узваром или домашними компотами с минимальным содержанием сахаров. Заодно и обезопасите свое чадо от кариеса.

Четвертое. Поменяйте собственные пищевые привычки. Дети копируют поведение родителей не зависимо от того, что вы им скажете.

И последнее. Помните, что полноценный завтрак запускает работу всего организма. Метаболизм ускоряется и лишний вес исчезнет скорее. Кроме того, чипсы и прочие снеки сытому ребенку уже не будут казаться ребенку такими привлекательными.